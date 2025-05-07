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Van'da Araçların Çarptığı İki Tilki Telef Oldu

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Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde yiyecek bulmak için yola inen iki tilki, araçların çarpması sonucu telef oldu. Yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yiyecek araması sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Van'da araçların çarptığı iki tilki telef oldu

VAN - Van'ın Edremit ve Tuşba ilçesinde yiyecek bulmak için yola inen iki tiki, araçların çarpması sonucu telef oldu.

İlk kaza, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulmak için mahalleye inen tilki bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Diğer bir kaza ise Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçtiği sıra bir aracın çarpması sonucu telef olan tilki saatlerce yolda kaldı. Vatandaşlar, yaban hayvanları yerleşim yerlerine yakın yerlerde yiyecek bulmak için yola geldiklerini, bundan dolayı sürücülerin bu yerlerden daha dikkatli geçmelerini istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - 3.Sayfa
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