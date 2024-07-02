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Van'da araç takla attı: 3 kişi ağır yaralandı

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Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla atarak 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerine çıktı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen aracın takla atarak 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerine çıkması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale yolu üzerindeki Bebleşin mevkiinde meydana geldi. Başkale'den Van istikametine giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu plakası öğrenilemeyen Dacia Duster marka araç, takla atarak 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üstüne çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahıslar, yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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