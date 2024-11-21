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Van'da Apartman Dairesinde Yangın

Van'da Apartman Dairesinde Yangın
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece Süphan Mahallesi Diyar Sokak üzerinde bulunan Fehmi Ö'ye ait dairede meydana geldi. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın ihbarını alan İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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