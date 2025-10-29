Haberler

Van'da Anne ve İki Oğlunu Öldüren 5 Kişi Tutuklandı

Van'da Anne ve İki Oğlunu Öldüren 5 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir anne ve iki oğlu, 'barışma' bahanesiyle çağrıldığı evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili muhtarın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde anne ve 2 oğlunun barışma bahanesiyle çağrıldıkları evde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili biri muhtar 5 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Sinan Özcan, Osman Özcan ve anneleri Bülbül Özcan, "barışma" bahanesiyle R.A. isimli şahsın evine çağrılmış, evin bahçesinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Olayın ardından Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden muhtar F.Ş., ev sahibi R.A., oğlu M.A. ve A.İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Erkan A. ve M.S.A. ise olaydan sonra firar etmişti. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz ve ısrarlı çalışmalar sonucu, firari şüphelilerden M.S.A. (50) Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti silahıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin firari olduğu süreçte kendisine yardım ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında da savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Firari diğer cinayet şüphelisi Erkan A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
