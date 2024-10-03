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Van'da Aileler 88. Haftada Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Van'da Aileler 88. Haftada Evlat Nöbetine Devam Ediyor
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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 88'inci haftada eylemlerine devam ediyor. Aileler, eylemlerinin evlatlarını alana kadar süreceğini belirtiyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 88'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 36 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.

"Feryatlarımızı duymuyorlar"

Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, 6 yıldır tüm dünyanın seslerini duyduğunu ama DEM Parti'nin duymadığını belirtti. DEM Partililerin kendi çocuklarını özel okullarda okuttuğunu ifade eden Sancar, "Kendi çocuklarını dağa göndersinler, niye bizim fakirlerin çocuklarını gönderiyorlar. Şeyma kızım etrafına bak, tek bir HDP milletvekili yanında var mı? Kızımın elinden kalemi kırıp yerine silah verdiler. Ben bu mücadeleyi sonsuza kadar sürdüreceğim" dedi.

PKK tarafından 8 yıl önce kaçırılan oğlu Yunus için eylemlere katılan Gülsen Alkan ise, "Oğlumu kandırıp götürmüşler. Ben hasta bir kadınım, oğlumu istiyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Terör PKK van

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