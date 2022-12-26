Van'da Afgan göçmenleri rehin alan 4 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Van'da Afgan göçmenleri rehin alarak işkence yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Van'da Afgan göçmenleri rehin alarak işkence yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a gitmek üzere Van'a gelen Afgan göçmenlerin rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığı ihbarı üzerine Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) çalışma başlattı. Çete üyelerinin göçmenlerin telefonları ile çektikleri işkence videolarını ailelerine göndererek, rehineleri serbest bırakmak için fidye istedikleri belirlendi. JASAT'ın teknik ve fiziki takibi sonucu 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınması sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Van M tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul JASAT Van 3. Sayfa Haberler

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