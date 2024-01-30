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Van'da 95 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 95 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 8 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 95 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 8 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Van Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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