Van'da 91 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da güvenlik güçleri tarafından sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi. - VAN