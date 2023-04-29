Van'da 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 28 Nisan 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Özalp ilçesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında, çalılıklara gizlenmiş vaziyette 9 kilo 880 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi. - VAN