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Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince metruk alanlara düzenlenen operasyonda 86 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince metruk alanlara düzenlenen operasyonda 86 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde metruk binalara yönelik çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Timlerin yaptıkları çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde belirlenen metruk alanlara 17 Mart 2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 86 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetlere devam edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Jandarma Saray Van 3. Sayfa Haberler

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