Van'da 859 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 859 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 214 olayda 859 düzensiz göçmen yakalanmış, 85 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN