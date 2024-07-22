Van'da 84 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 84 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 537 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 10 bin 170 araç kontrol edildi, 444 sürücü ve araca 1.277.705 TL idari para cezası uygulandı, 84 araç trafikten men edildi. 109 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 249.184 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN