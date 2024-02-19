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Van'da 83 araç trafikten men edildi

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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 83 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Bin 266 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitiminin verildiği ifade edilen açıklamada, "16 bin 746 araç kontrol edildi, 559 sürücü ve araca 1.116.283 TL idari para cezası uygulandı, 83 araç trafikten men edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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