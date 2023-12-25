Van'da 81 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 81 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 81 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 81 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN