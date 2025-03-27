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Van'da 8 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Van'da narkotik polisi, bir otomobilde yaptığı aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve tahkikat başlatıldı.

Van'da 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'da narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Özalp uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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