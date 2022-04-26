Van'da 70 bin TL'lik hırsızlık - Haberler

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Van'da 70 bin TL'lik hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 70 bin TL'lik hırsızlık

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bir iş yerinden 70 bin TL değerindeki yüzük, tespih ve saat çalınması olayı ile ilgili Asayiş

Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçundan 1 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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