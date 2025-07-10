Van'da 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

Van'da 7 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde büyük maddi zarar oluştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 katlı bir binanın 5. katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece İkinisan Caddesi üzerinde ikamet eden G.T. isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, 2 itfaiye aracı, 5 personelle yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı

Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taburcu olmayı beklerden cenazesi çıktı! Hemşireden cinayet itirafı gibi sözler

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Tanık hemşireden cinayet itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.