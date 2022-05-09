Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 67 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 67 kilogram eroin ele geçirilirken, 11 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 67 kilogram eroin ele geçirilirken, 11 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 67 kilo 132 gram eroin, 52,32 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 68 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Haberler

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