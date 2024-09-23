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Van'da 66 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

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Van'da yapılan polis operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan 22 adet külçe altın ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Van'da 66 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli

yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi

Van'da 66 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Polis Hukuk Suç Van

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