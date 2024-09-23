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Van'da 66 Milyon TL Değerinde 22 Külçe Altın Ele Geçirildi

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Van'da polis ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Polis van

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