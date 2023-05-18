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Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 60 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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