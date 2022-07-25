Son dakika 3. sayfa: Van'da 6 organizatör tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Van'da 6 organizatör tutuklandı Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı.
Van'da 6 organizatör tutuklandı
VAN - Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18- 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa