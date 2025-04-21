Van'da 58 Şahıs Tutuklandı: 194 Yıl Hapis Cezası

Van'da haklarında 194 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet tüfek, 3 adet bıçak ve 57 fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 643 şahıs yakalanmış, 194 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN