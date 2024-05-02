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Van'da 542 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir ayda 542 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 102 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir ayda 542 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 -30 Nisan 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 184 olayda 542 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 102 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Van 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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