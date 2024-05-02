Van'da 542 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir ayda 542 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 -30 Nisan 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 184 olayda 542 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 102 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN