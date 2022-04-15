Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

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Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da değişik suçlardan araması bulunan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 8-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 53 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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