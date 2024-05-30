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Van'da 53 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 53 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 53 kilo uyuşturucu ile geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Mayıs tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 29 kilo 308 gram metamfetamin, 22 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 530,28 gram sentetik kannabinoid, 17,4 gram afyon sakızı, 1 gram esrar, 55 adet ectasy, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Van Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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