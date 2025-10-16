Haberler

Van'da 502 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 502 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 502 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müşterek olarak Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde 502 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, şüpheli M.M. (41) hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
