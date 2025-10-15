Haberler

Van'da 500 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetleri sonucunda yaklaşık 500 bin TL değerinde gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Edremit ilçesi Dönemeç Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 692 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.A. (40) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
