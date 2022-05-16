Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı - Haberler

- Van'da 5 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklanırken, 'şok ev' tabir edilen metruk yapı ise yıktırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konulmuş, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve 'şok ev' olarak tabir edilen 1 metruk yapının yıkımı sağlanmıştır" denildi.