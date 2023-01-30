Van'da 5 organizatör tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Van'da 5 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 13 organizatörden 5'i tutuklandı. Van'da 5 organizatör tutuklandı VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 13 organizatörden 5'i tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2329 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Göçmen Van 3. Sayfa Yerel Haberler

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