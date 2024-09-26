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Van'da 5 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da 5 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Van'da yürütülen polis çalışmaları sonucu piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 296 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan gümrük kaçağı 296 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Edremit ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan gümrük kaçağı 296 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Teknoloji Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Polis Hukuk van

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