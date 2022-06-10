Van'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler

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Van'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce fırladı Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yoldan çıkıp, kaldırımda duran vatandaşa çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralanmasına neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce fırladı

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yoldan çıkıp, kaldırımda duran vatandaşa çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralanmasına neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah Tuşba Belediyesi civarında meydanda geldi. Belediye kavşağından geçen kara yolunda plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altında alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkan otomobil, önce yol kenarında bekleyen bir vatandaşa çarptıktan sonrası takla atıyor.Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce fırladı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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