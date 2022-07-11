Van'da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Van'da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; İpekyolu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 32 adet bidon içerisinde sahte olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 420 litre içki ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili haklarında adli tahkikat başlatılan 2 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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