Van'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Van İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında Van İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevke dildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. - VAN