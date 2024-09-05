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Van'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Van İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Van'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Van İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevke dildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu 3-sayfa Güncel trafik Polis Kaza van

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