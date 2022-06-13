Van'da 5.0 büyüklüğündeki depremde Erciş'te de bazı evlerde çatlaklar oluştu - Haberler

Van'da 5.0 büyüklüğündeki depremde Erciş'te de bazı evlerde çatlaklar oluştu

VAN - Van'da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken, Erciş ilçesinde de bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Merkez üssü Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre ilçelerden de hissedildi. Erciş ilçesinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar hasar gören evlerine girmeye korkarken dışarıda yağmurun yağması kendilerini tedirgin etti. İlçede bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluşurken can kaybı olmaması sevindirici oldu. Depreme evinde yakalanan Gökhan Al, evinde oluşan çatlaklardan dolayı eve girmeye korktuklarını, dışarıda ise yağan yağmurun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.