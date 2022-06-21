Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise tutuklandı.

Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray İlçesinde 19 Haziran 2022 tarihinde Saat 19.30 sıralarında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmenin tali yolda minibüse bindirildikleri esnada minibüs şoförü S.Ö. ile birlikte yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay yerinde gözcülük yaptığı tespit edilen plakası sökülmüş başka bir araçta bulunan D.K ve B.Y isimli şahıslarda yakalanarak 3 şahsın organizatör olduğu anlaşılmıştır. Olayda kullanılan 2 araca el konulmuş olup, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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