Van'da 44 şahıs adli makamlarca tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 44 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 52 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet bisiklet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzeme sahibine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 şahıs yakalanmış, 44 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN