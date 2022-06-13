Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

VAN Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklanırken, 'Şok ev' olarak tabir edilen 2 metruk binanın yıkımı sağlandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 4 organizatör hakkında adli işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve 'Şok ev' olarak tabir edilen 2 metruk yapının yıkımı sağlanmıştır" denildi.