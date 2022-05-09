Son dakika haberleri! Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandıVAN Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

VAN Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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