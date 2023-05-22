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Van'da 4 organizatör hakkında işlem yapıldı

Van'da 4 organizatör hakkında işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 4 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 4 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 2 ayrı operasyonda; 4 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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