Haberler

Van'da 4 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrolü sonucunda 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 163 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.H. (31) ve E.K. (25) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
