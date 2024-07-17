Van'da 4 ayrı noktada yangın
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen anız ve tarla yangınları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangınlar, Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van-Erciş yolu üzerinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.
Van'da 4 ayrı noktada yangın
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada meydana gelen anız ve tarla yangını itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre yangınlar, Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van- Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarlarını alan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, 4 ayrı bölgeye 4 ayrı ekip sevk etti. Anız ve tarla yangınlarına ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden kontrol altına aldı.