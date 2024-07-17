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Van'da 4 ayrı noktada yangın

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Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen anız ve tarla yangınları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangınlar, Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van-Erciş yolu üzerinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

Van'da 4 ayrı noktada yangın

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada meydana gelen anız ve tarla yangını itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangınlar, Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van- Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarlarını alan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, 4 ayrı bölgeye 4 ayrı ekip sevk etti. Anız ve tarla yangınlarına ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden kontrol altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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