Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 11.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa