4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 11.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

(Atilla İdiz - İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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