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Van'da 37 Şahıs Tutuklandı

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Van'da değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ele geçirilen malzemelerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Van'da değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet fişek, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu, 8 adet dikiş makinesi geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 1 adet ikiz plakalı araç, 143 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 66 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 şahıs yakalanmış, 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Van Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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