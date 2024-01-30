Van'da 37 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 37 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "12 bin 517 araç kontrol edildi, 198 sürücü ve araca 417 bin 690 TL idari para cezası uygulandı, 37 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup; sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi" denildi. - VAN