Van'da 332 Sürücüye 698 Bin 90 TL İdari Para Cezası

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 332 sürücüye 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "14 bin 906 araç kontrol edildi, 332 sürücü ve araca 698 bin 90 TL idari para cezası uygulandı, 54 araç trafikten men edildi. 53 sürücüye ise hız kurallarını ihlal ettiğinden 138 bin 830 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN