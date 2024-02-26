Van'da 31 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 31 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 12 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 8 adet telefon, 1 adet bilgisayar ve 9 bin 730 TL para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesine istinaden kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 şahıs yakalanmış, 31 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN