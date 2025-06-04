Van'da 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'da 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi
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Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 kilogram altın ele geçirildi. Altının piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olarak tespit edildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonda 30 milyon TL değerinde 7 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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