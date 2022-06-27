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Van'da 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Mehmet Bey Mahallesi'nde oturan aynı aileden 6 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile fertleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 kişinin akşam yemeğinde seyyar satıcından aldıkları balıkları yediği öğrenildi.

Genel durumları iyi olduğu belirtilen aile fertleri, hastanede gözlem altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye Van 3. Sayfa Haberler

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